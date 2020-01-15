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Бокс

Боксер Беспутин будет вскрывать пробу "Б" после проваленного допинг-теста

Боксер, который является чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе, провалил допинг-тест после титульного поединка

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский боксер Александр Беспутин принял решение вскрывать пробу "Б" после проваленного допинг-теста. Об этом ТАСС сообщили во Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

28-летний российский боксер, который является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе, провалил допинг-тест после титульного поединка. Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал чемпионский пояс, выиграв у соотечественника Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей.

"Боксер принял решение вскрывать допинг-пробу "Б", - сказал собеседник агентства.

На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.

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