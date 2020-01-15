Около 25 специалистов УЕФА посетят Петербург 3 февраля в рамках финального визита перед ЧЕ

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Порядка 25 специалистов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) посетят Санкт-Петербург с финальным инспекционным визитом 3 февраля. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор российской части оргкомитета чемпионата Европы 2020 года Алексей Сорокин.

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Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

"Дата визита определена - это 3 февраля. Приедет около 25 специалистов по разным функциям, в том числе Андреас Шар [заместитель исполнительного директора УЕФА], наш визави", - сказал Сорокин.

В 2018 году санкт-петербургская арена принимала матчи чемпионата мира.

Первый этап продаж билетов на матчи чемпионата Европы стартовал 12 июня 2019 года. В декабре вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов сообщил, что около 70% билетов уже реализовано. "Сейчас Российский футбольный союз завершает продажу своих билетов, и мы ждем третьего этапа, когда продаются остатки билетов. Этот этап, думаю, [пройдет] в мае", - объяснил Сорокин.