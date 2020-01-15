Шибалов отметил, что 10-й этап "Дакара" сложился хорошо для его экипажа

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Пилот экипажа команды "Камаз-мастер" Антон Шибалов считает, что 10-й этап ралли-марафона "Дакар" прошел для него хорошо. Комментарий Шибалова предоставила ТАСС пресс-служба команды.

Экипаж Шибалова показал лучшее время на десятом этапе "Дакара" в зачете грузовиков. Общая протяженность спецучастка, проложенного между городами Харад и Шубаята в Саудовской Аравии, должна была составить 534 км. Однако организаторы "Дакара" приняли решение остановить десятый этап ралли-марафона из-за плохих погодных условий. Результаты этапа были рассчитаны по отметке 223 км.

"Был интересный день, для нас он сложился хорошо. Единственной сложностью были спуски с дюн, это очень опасно, и перевернувшийся Фернандо Алонсо смог в этом убедиться. Песок сегодня был мягким, очень жаль, что из-за погодных условий отменили вторую часть этапа. Теперь остается подготовиться к завтрашнему старту, важно проехать надежно и сохранить результат", - сказал Шибалов.

В четверг участников "Дакара" ждет завершающая часть марафонского этапа по маршруту Шубайтах - Харад. Его протяженность составит 744 км, 379 из которых придутся на спецучасток. "Обратный путь будет проходить другим курсом, поэтому знакомых мест гонщики не увидят", - добавил он.

В общем зачете в категории грузовиков после десяти этапов экипаж Шибалов занимает второе место, отставая от экипажа россиянина Андрея Каргинова на 36 минут 8 секунд. Общая протяженность ралли-рейда "Дакар" составляет 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км - скоростные спецучастки. Ралли-марафон финиширует 17 января.