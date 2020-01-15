Российские гандболисты сыграют со шведами, французами и португальцами на молодежном ЧЕ

ТАСС, 15 января. Сборные Швеции, Франции и Португалии станут соперниками команды России на предварительном раунде молодежного чемпионата Европы (игроки не старше 20 лет) по гандболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Жеребьевка предварительного раунда турнира прошла в среду в Вене. Россияне попали в группу В. В группе А сыграют команды Хорватии, Норвегии, Сербии и Австрии, в группе С - сборные Исландии, Испании, Словении и Италии, в группе D - команды Дании, Германии, Венгрии и Израиля. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в основной раунд.

На европейском первенстве 2018 года россияне заняли 15-е место. Лучшим результатом мужской сборной на молодежных чемпионатах Европы является третье место в 1996 году.

Турнир пройдет 2-12 июля в итальянском Брессаноне и австрийском Инсбруке.