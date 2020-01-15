{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Российские гандболисты сыграют со шведами, французами и португальцами на молодежном ЧЕ

Турнир пройдет в Италии и Австрии 2-12 июля

ТАСС, 15 января. Сборные Швеции, Франции и Португалии станут соперниками команды России на предварительном раунде молодежного чемпионата Европы (игроки не старше 20 лет) по гандболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Жеребьевка предварительного раунда турнира прошла в среду в Вене. Россияне попали в группу В. В группе А сыграют команды Хорватии, Норвегии, Сербии и Австрии, в группе С - сборные Исландии, Испании, Словении и Италии, в группе D - команды Дании, Германии, Венгрии и Израиля. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в основной раунд.

На европейском первенстве 2018 года россияне заняли 15-е место. Лучшим результатом мужской сборной на молодежных чемпионатах Европы является третье место в 1996 году.

Турнир пройдет 2-12 июля в итальянском Брессаноне и австрийском Инсбруке.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
НХЛ
Клуб НХЛ "Вегас" отправил в отставку главного тренера Галлана
Решение было принято после четырех поражений подряд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС