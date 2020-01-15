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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Сборная России продолжает возглавлять медальный зачет после 6-го дня юношеской Олимпиады

В среду россияне завоевали восемь наград, семь из них - в составе команд, составленных из атлетов разных стран

ЛОЗАННА /Швейцария/, 15 января. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали девять медалей в шестой день юношеских Олимпийских игр. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

Золото в смешанном командном спринте завоевал конькобежец Александр Сергеев. В той же дисциплине бронзовым призером стала Валерия Сороколетова. Артем Проничкин завоевал золотую медаль в составе сборной по хоккею в формате "3 на 3", у женщин в этой дисциплине серебро на счету Дарьи Петровой, бронза у Яны Крашенининой. В смешанных соревнованиях по фигурному катанию одержала победу команда, в составе которой была Ксения Синицына, танцоры Софья Тютюнина и Александр Шустицкий в составе своей команды завоевали серебряные медали, Андрей Мозалев со своей командой - бронзовую.

Вышеперечисленные спортсмены завоевали награды в составах команд, составленных из представителей разных стран, поэтому медали в общем зачете не учитываются.

Единственную награду в медальный зачет сборной России принесла в среду сборная по биатлону, занявшая второе место в смешанной эстафете. Российскую команду представляли Алена Мохова, Анастасия Зенова, Денис Иродов и Олег Домичек.

В четвертьфинальном матче по керлингу среди смешанных команд сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 7:5, но в полуфинале уступила сборной Норвегии (2:7). В матче за бронзовые медали, который пройдет в четверг, россияне сыграют с командой Новой Зеландии.

За шесть соревновательных дней российские спортсмены завоевали 15 медалей: пять золотых, восемь серебряных и две бронзовые. На втором месте в медальном зачете находится сборная Швейцарии (5-5-3). Третью строчку занимают японцы (3-1-1).

В юношеских Играх принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет из более чем 70 стран, они разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта. Юношеская Олимпиада завершится 22 января.

Таблица медалей зимних юношеских Олимпийских игр - 2020
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия58215
2Швейцария55313
3Япония3115
4Швеция3025
5Франция2349

 

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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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