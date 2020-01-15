"Нижний Новгород" обыграл "Перистери" в баскетбольной Лиге чемпионов

ТАСС, 15 января. Российский клуб "Нижний Новгород" дома обыграл греческий "Перистери" со счетом 82:76 в матче 11-го тура группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист российской команды Майкл Дженкинс, набравший 19 очков.

В турнирной таблице группы С "Нижний Новгород" занимает третье место, одержав семь побед и потерпев четыре поражения. "Перистери" идет на пятой строчке (шесть побед, пять поражений).

В 12-м туре "Нижний Новгород" в гостях сыграет с чешским "Нимбурком" 21 января. Перед этим клуб сыграет в Единой лиге ВТБ дома с пермской "Пармой" 18 января.

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская "Болонья", которая в финале обыграла испанский "Тенерифе". Лига чемпионов - третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.