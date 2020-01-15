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Команда Фетисова сыграла вничью со сборной Индии в хоккейном матче в предгорье Гималаев

Встреча завершилась со счетом 4:4
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Описание
Первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Вячеслав Фетисов
© Вячеслав Фетисов

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 января. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Команда под руководством двукратного олимпийского чемпиона, трехкратного обладателя Кубка Стэнли (дважды как игрока и один раз как тренера) Вячеслава Фетисова сыграла вничью со счетом 4:4 с командой, составленной из игроков мужской и женской сборных Индии до 18-20 лет, в товарищеском хоккейном матче, посвященном проблемам климата. Встреча прошла на самой высокогорной хоккейной арене мира в индийском городе Лех в предгорье Гималаев.

Как отметил Фетисов в беседе с ТАСС, игра вызвала огромный интерес. "В основное время встреча завершилась со счетом 3:3, потом были пробиты по пять буллитов. В итоге игра завершилась со счетом 4:4", - рассказал спортсмен, который также является первым заместителем председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Фетисов отметил, что во время матча реализовал буллит.

Собеседник агентства добавил, что на трибунах присутствовали руководители союзной территории Ладакх, столицей которой является город Лех, представители командования местного гарнизона, а также более тысячи жителей этого горного города, население которого составляет всего около 30 тыс. человек.

"Жители Леха с большим интересом и вниманием следили за игрой, многие из них впервые видели настоящий хоккейный матч", - рассказал Фетисов. Он сообщил, что по окончании игры провел мастер-класс для поклонников хоккея, среди которых оказалось немало солдат и офицеров индийских войск.

Матч прошел в рамках проекта The Last Game ("Последняя игра"), который направлен на привлечение внимания мировой общественности к проблеме изменения климата. В команде Фетисова играли энтузиасты хоккея из Канады и США, а также индийские поклонники этого вида спорта. Фетисов регулярно организует матчи в странах, где хоккей является экзотикой, например, в Кении, Израиле, ОАЭ. Во время таких поездок участники проекта "Последняя игра" также снимают фильм о том, как меняется климат на планете.

Ранее бывший хоккеист сообщил, что в апреле и мае в рамках программы The Last Game намерен организовать благотворительные хоккейные матчи на Северном и Южном плюсах планеты.

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