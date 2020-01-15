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ЧЕ-2020 по водному поло

Российские ватерполистки проиграли сборной Венгрии в матче чемпионата Европы

Встреча завершилась со счетом 9:8 в пользу венгерок

ТАСС, 15 января. Женская сборная России проиграла команде Венгрии в матче третьего тура группового раунда чемпионата Европы по водному поло. Соревнования проходят в Будапеште.

Встреча завершилась со счетом 9:8 в пользу венгерок. Россиянки потерпели первое поражение на турнире, ранее они обыграли сборные Словакии (31:2) и Сербии (27:2).

В других матчах группы А команда Греции обыграла сборную Словакии (18:2), хорватки обыграли сербок (9:8). В матче группы В сборная Нидерландов победила команду Италии (10:4), сборная Испании обыграла команду Израиля (18:2), француженки переиграли немок (17:5). В следующем туре россиянки 17 января сыграют со сборной Хорватии.

Российские ватерполистки опустились на третью строчку таблицы группы А, набрав 6 очков. После трех матчей в активе лидирующей в группе команды Греции 9 очков, на втором месте венгерки (9), на четвертом - хорватки (3), на пятом - сербки (0), замыкает таблицу сборная Словакии (0).

В чемпионате Европы принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Чемпионат Европы завершится 25 января. Турнир является отборочным на Олимпийские игры 2020 года в Токио, путевку на Олимпиаду получит победитель европейского первенства.

Теги
ЧЕ-2020 по водному поло
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