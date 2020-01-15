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Еврокубки

"Зенит" победил "Басконию" в домашнем матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 72:66

ТАСС, 15 января. Петербургский "Зенит" со счетом 72:66 победил дома испанскую "Басконию" в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу. Встреча прошла на "Сибур-Арене" в присутствии 3510 зрителей.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Зенита" Уилл Томас, набравший 19 очков. В составе "Басконии" больше всего очков набрал защитник Ник Стаускас (15).

В матче первого круга "Баскония" дома переиграла петербуржцев со счетом 70:60.

"Зенит" выиграл второй матч подряд и занимает 17-е место в турнирной таблице Евролиги, одержав шесть побед в 19 матчах. "Баскония" одержала семь побед при 12 поражениях и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре "Зенит" 17 января примет испанскую "Валенсию", "Баскония" в тот же день встретится в Москве с ЦСКА.

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