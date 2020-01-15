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ЧЕ-2020 по водному поло

Власенко: российские ватерполистки имеют проблемы с игрой в большинстве

Сборная России в среду проиграла команде Венгрии в матче группового раунда чемпионата Европы
Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко Стоян Васев/ТАСС
Описание
Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко
© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Женская сборная России испытывала проблемы при игре в большинстве в матче чемпионата Европы против команды Венгрии. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.

Россиянки проиграли команде Венгрии в матче третьего тура группового раунда со счетом 8:9.

"Не реализовывали моменты, хотя была масса возможностей, были удаления. Ничего страшного не произошло, но это уже тянется с чемпионата мира - мы не можем реализовывать лишнего игрока, и это действительно проблема. Наши тренеры профессионалы, уверен - они знают свое дело. Будет проведена работа над ошибками и сделаны соответствующие выводы", - сказал Власенко.

Российские ватерполистки занимают третью строчку таблицы группы А, набрав 6 очков. После трех матчей в активе лидирующей в группе команды Греции 9 очков, на втором месте венгерки (9), на четвертом - хорватки (3), на пятом - сербки (0), замыкает таблицу сборная Словакии (0).

В чемпионате Европы принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Чемпионат Европы завершится 25 января. Турнир является отборочным на Олимпийские игры 2020 года в Токио, путевку на Олимпиаду получит победитель европейского первенства.

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