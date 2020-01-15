Российские гандболисты проиграли датчанам в своем последнем матче на чемпионате Европы

Самым результативным игроком у россиян стал Игорь Сорока (6 мячей) , в составе сборной Дании больше всего голов на счету Миккеля Хансена (7).

Ранее россияне уступили сборным Венгрии (25:26) и Исландии (23:34), ничья во втором туре между сборными Дании и Венгрии (24:24) досрочно лишила россиян шансов на выход в основной раунд турнира. Венгры в другом матче третьего тура обыграли сборную Исландии (24:18), не позволив выйти из группы действующим чемпионам мира датчанам. В турнирной таблице группы Е по итогам трех матчей россияне не набрали очков и заняли последнее, четвертое место. Первой стала команда Венгрии (5 очков), второй - Исландии (4), третьей - Дании (3).

На предварительном этапе выступали 24 команды, разделенные на шесть групп. По две сильнейшие сборные из каждого квартета сыграют в основном раунде, где 12 команд сформируют две группы. В первой группе сыграют сборные Австрии, Белоруссии, Германии, Испании, Хорватии и Чехии, во второй группе - команды Венгрии, Исландии, Норвегии, Словении, Португалии и Швеции. По итогам матчей основного раунда, которые завершатся 22 января, по две лучшие сборные из каждой группы выйдут в полуфинал.

По итогам чемпионата Европы одна команда получит путевку на Олимпийские игры, еще две - в квалификационный турнир. Эти места займут три лучшие команды на турнире среди сборных, которые ранее не отобрались на Игры и в квалификационный турнир.

Мужская сборная России в последний раз участвовала в Олимпиаде в 2008 году. В 2000 году российские гандболисты завоевали золото Игр, в 2004 году выиграли бронзовые медали. Женская сборная России является действующим олимпийским чемпионом. Мужская сборная СССР дважды побеждала на Олимпиаде (1976, 1988), еще один раз золото завоевала объединенная команда спортсменов стран бывших республик СССР (1992).