Федерация гандбола России ждет шагов от тренера мужской сборной после провала на ЧЕ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев ждет от главного тренера мужской национальной сборной Эдуарда Кокшарова ответственных шагов после неудачного выступления на чемпионате Европы. Об этом Шишкарев заявил ТАСС.

Ранее сборная России проиграла команде Дании со счетом 28:31 в заключительном матче предварительного раунда чемпионата Европы. На турнире российские спортсмены проиграли все три матча, завершив борьбу и потеряв шансы сыграть на Олимпийских играх в Токио. Во время трансляции матча член исполкома ФГР Сергей Приголовкин, который комментировал встречу, отметил, что на месте главного тренера сборной России подал бы в отставку.

"Правильно сказал член исполкома Сергей Приголовкин, когда комментировал сегодняшнюю игру, что в данной ситуации мы ждем ответственных шагов от главного тренера. Если он хочет дождаться исполкома, пусть дождется, но на мой взгляд, в подобных ситуациях уважающие себя мужчины делают соответствующие шаги. Даю главному тренеру сутки на принятие решения", - сказал Шишкарев.

"Я признал свою вину, виноват и я, и федерация, и исполком, мы сделали в свое время неправильную ставку. Но за год команда в плане тактики, психологии и ответственности деградировала. Конечно, будут соответствующие выводы, намекать больше никто никому не будет", - добавил он.

Мужская сборная России в последний раз участвовала в Олимпиаде в 2008 году. В 2000 году российские гандболисты завоевали золото Игр, в 2004 году выиграли бронзовые медали. Женская сборная России является действующим олимпийским чемпионом. Мужская сборная СССР дважды побеждала на Олимпиаде (1976, 1988), еще один раз золото завоевала объединенная команда спортсменов стран бывших республик СССР (1992).