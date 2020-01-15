Клубы РПЛ рассмотрят вопрос о расширении высшего дивизиона чемпионата России

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Вопрос об увеличении числа участников высшего дивизиона чемпионата России по футболу до 18 команд будет рассмотрен на общем собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Заседание пройдет в офисе организации в Москве.

На данный момент из РПЛ напрямую в Олимп - Футбольную национальную лигу (ФНЛ) вылетают 15-я и 16-я команды, а клубы, занявшие 13-е и 14-е места, участвуют в плей-офф с третьей и четвертой командами второго по силе дивизиона национального футбола. Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За всю историю высшего дивизиона было четыре сезона, когда в турнире принимали участие более 16 команд. В 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, в 1992 году - 20 команд, которые были разделены на две группы.

Вопрос о расширении РПЛ поднимается не в первый раз. В разные годы эта идея обсуждалась, но дальнейшего развития не находила. В мае 2019 года на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) президент московского ЦСКА Евгений Гинер выступил с соответствующим предложением, после этого началась активная проработка инициативы. Она нашла отклик у главы РФС Александра Дюкова, который заявил, что клубы проводят мало официальных матчей в сезоне.

В начале июня общее собрание клубов РПЛ рекомендовало утвердить увеличение количества участников с сезона-2020/21 до 18 команд, за эту идею высказались представители 15 клубов, против инициативы выступил только московский "Спартак". Также вопрос обсуждался на заседании исполкома РФС - тогда Дюков допускал, что расширение может произойти в середине 2020 года, но отмечал, что лига должна доказать обоснованность такого шага. Гинер же предполагал, что расширение высшего дивизиона отечественного футбола возможно за счет привлечения состоятельных клубов из Армении, Белоруссии и Казахстана. Через месяц руководство РПЛ провело встречу с представителями профессиональных футбольных лиг Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

В июле президент РПЛ Сергей Прядкин заявил ТАСС, что считает увеличение числа команд позитивным шагом, при этом клубы должны быть готовы к выступлению в чемпионате России со спортивной и экономической точек зрения. Он отметил, что этот вопрос можно рассматривать только после 2022 года, когда пройдет чемпионат мира в Катаре, так как предстоящий турнир состоится не в традиционные для мировых первенств сроки (летом), а с 21 ноября по 18 декабря.

В середине декабря, когда первая часть сезона в российском футболе была завершена, Прядкин сообщил, что рабочая группа, занимавшаяся этим вопросом, изучила несколько вариантов, добавив также возможность проведения плей-офф. Мнения выступающих в РПЛ клубов разделились: 40% выступили за плей-офф, 60% - за гладкий чемпионат с участием большего количества команд. Дюков перед наступлением 2020 года заявил, что РПЛ необходима реформа, которая должна привести к увеличению числа матчей летом.