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Футбол во Франции

ПСЖ прервал пятиматчевую беспроигрышную серию "Монако" в чемпионате Франции

Парижская команда победила со счетом 4:1

ТАСС, 16 января. "Монако" проиграл ПСЖ со счетом 1:4 в домашнем матче перенесенного 15-го тура чемпионата Франции по футболу.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Киллиан Мбаппе (24-я и 92-я минуты), Неймар (45, с пенальти), и Пабло Сарабия (73), у проигравших отличился Тьемуэ Бакайоко (87). Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в основном составе и был заменен на 69-й минуте.

"Монако" прервал пятиматчевую беспроигрышную серию в национальном первенстве, в предыдущий раз клуб уступил 24 ноября в гостевой встрече против "Бордо" (1:2). Беспроигрышная серия ПСЖ достигла восьми матчей, в последний раз парижская команда проигрывала 1 ноября в гостевой встрече против "Дижона" (1:2).

В матче 20-го тура, который прошел 12 января, ПСЖ и "Монако" сыграли вничью в Париже со счетом 3:3.

В турнирной таблице лидирует ПСЖ, в активе которого 49 очков в 20 матчах. "Монако" занимает девятое место, имея 29 очков в 20 играх. В 21-м туре "Монако" примет "Страсбур" 25 января, ПСЖ днем позднее на выезде сыграет с "Лиллем".

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