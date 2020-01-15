Шишкареву не стыдно за игру российских гандболистов в заключительном матче ЧЕ

ТАСС, 16 января. Российские гандболисты в заключительном матче чемпионата Европы показали игру, за которую не должно быть стыдно. Такое мнение ТАСС в четверг высказал глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Сборная России уступила команде Дании со счетом 28:31 в заключительном матче предварительного раунда чемпионата Европы. На турнире российские спортсмены проиграли все три матча, завершив борьбу и потеряв шансы выступить на Олимпийских играх в Токио. После второго матча предварительного группового этапа турнира против сборной Исландии (23:32) глава ФГР принес извинения болельщикам за игру сборной России.

"Сегодня за игру не стыдно, несмотря на поражение с минимальным счетом. На площадке не было оппортунистов и оппозиционеров, играли те ребята, которые не проявляют безразличие к сборной, остальные сидели на лавке и даже не демонстрировали эмоции. Находившиеся на площадке старались, их можно назвать нашим будущим, они подходят по возрасту, психологии и отношению к стране. На этих ребят будем ставить дальше, с ними будем выстраивать наше спортивное сотрудничество", - отметил Шишкарев.

"После первого матча чемпионата Европы я очень хвалил Сергея Косоротова, безумно рад, что этот парень сегодня получил титул лучшего игрока матча. Его психология еще не испортилась, он не упал до меркантильных интересов, как это сделали некоторые. Для них есть только деньги и понимание собственной крутости", - сказал функционер.

Глава ФГР подчеркнул, что в сборной существует необходимый резерв качественных игроков. Этот факт вселяет надежду на позитивные перемены.

"Главный итог этого чемпионата - у нас есть резерв, есть парни, с которыми можно работать, они хотят развиваться. У них есть блеск в глазах, нормальные человеческие эмоции на лице. Этот последний кадр для меня оставляет определенную надежду и мотивацию к кардинальным изменениям того, что связано с мужским гандболом в России. Все наши решения и планы мы огласим на заседании исполкома, которое будет в начале февраля", - заключил собеседник агентства.