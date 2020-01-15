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ЧЕ-2020 по гандболу

Эксперт: датские гандболисты во время игры с россиянами были в шоке из-за вылета с ЧЕ

Скандинавская сборная лишилась шансов на выход из группы после победы венгров над исландцами

ТАСС, 16 января. Мужская сборная Дании по гандболу в матче с российской командой долго не могла прийти в себя из-за вылета с чемпионата Европы. Такое мнение ТАСС в четверг высказал член исполкома Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Приголовкин.

Сборная России проиграла команде Дании со счетом 28:31 в заключительном матче предварительного раунда чемпионата Европы. Перед этой встречей прошла другая игра группы Е между сборными Венгрии и Исландии. Победа венгров (24:18) лишила датчан шансов на выход в следующий этап турнира.

"Обычно команды перед началом своей встречи на разминку выходят немного позже, а здесь датчане вышли чуть ли не с начала второго тайма игры между исландцами и венграми. Камера выхватывала их лица, все они были очень напряжены, страшно. Обычно камера выхватывает двух-трех игроков, которые как-то переговариваются, что-то обсуждают, улыбаются. Здесь были просто глаза, впившиеся в то, что происходит на площадке, никаких эмоций, каменные лица", - рассказал Приголовкин.

"Для датчан, которые надеялись на исландцев, победа венгерской команды стала шоком. Они в первом тайме так и не пришли в себя, только представьте, что на них психологически обрушилось. Нужно отдать должное датским болельщикам - все понимали, что игра с россиянами уже ничего не решает, но зал был битком, никто не ушел. Это потрясающая поддержка, которая завела команду, при этом шесть на шесть мы датчан переиграли, а вот семь на шесть не смогли", - добавил собеседник агентства.

Несколько раз во втором тайме датская команда создавала искусственное большинство, выпуская на площадку еще одного полевого игрока вместо вратаря. Благодаря этой тактике соперники россиян сначала сравняли счет, а потом смогли захватить преимущество.

"Можно долго высказывать свои мысли на тему того, что было не так с российской командой на этом турнире. По игре с исландцами показалось, что наши ребята не готовы физически, сегодня вроде бы все было нормально. Не смогли справиться с нападением датчан весь второй тайм, когда они действовали всемером с пустыми воротами, но мы сыграли сегодня достойно", - считает Приголовкин.

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