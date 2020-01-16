Без вариантов. Российские гандболисты проиграли во всех трех матчах чемпионата Европы

ТАСС, 16 января. Мужская сборная России по гандболу уступила команде Дании (28:31) в своем заключительном матче чемпионата Европы. Россияне впервые в истории потерпели три поражения уже на предварительном групповом этапе европейского первенства.

На эту тему Российские гандболисты проиграли датчанам в своем последнем матче на чемпионате Европы

На предварительном этапе турнира выступали 24 команды, разделенные на шесть групп. По две сильнейшие сборные из каждого квартета прошли в основной раунд, где 12 команд сформируют две группы. По две сильнейшие сборные из этих групп выйдут в полуфинал. Сборная России выступала в группе Е вместе с командами Дании, Венгрии и Исландии. Россияне в первом матче проиграли венграм (25:26), а после поражения от команды Исландии (18:24) 13 января лишились шансов выйти в основной раунд и выступить на Олимпийских играх 2020 года. Для датской команды решающим стал другой матч группы Е, в котором сборная Венгрии обыграла исландцев и лишила скандинавов шансов на выход из группы. В турнирной таблице первое место заняла венгерская команда, набравшая пять очков, на второй строчке расположилась команда Исландии (4), третье место у датчан (3), российская команда замкнула таблицу (0). Для россиян этот результат стал худшим в истории европейских первенств. Ранее команда не смогла одержать ни одной победы на турнирах в Сербии (2012) и Норвегии (2008), но тогда в ее активе было по два поражения и одной ничьей. Воспользовались шоком Заключительный матч группы Е не имел турнирного значения ни для россиян, ни для датчан. Но российским гандболистам необходимо было реабилитироваться после болезненного поражения от сборной Исландии в предыдущей встрече. После завершения того матча глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев принес болельщикам извинения за результаты команды, а главный тренер сборной Эдуард Кокшаров назвал игру кошмарной. Реабилитироваться сборной России удалось в первой половине встречи, которая завершилась со счетом 15:13 в ее пользу. Но после перерыва датская команда собралась, несколько раз заменила вратаря на седьмого полевого игрока и добилась итоговой победы в матче со счетом 31:28. Однако лучшим игроком стал россиянин Сергей Марк Косоротов. По мнению члена исполкома ФГР Сергея Приголовкина, датские игроки в первой половине встречи оказались шокированы тем, что не смогут выйти в следующий раунд турнира.

На эту тему Эксперт: датские гандболисты во время игры с россиянами были в шоке из-за вылета с ЧЕ

"Обычно команды перед началом своей встречи на разминку выходят немного позже, а здесь датчане вышли чуть ли не с начала второго тайма игры между исландцами и венграми. Камера выхватывала их лица, все они были очень напряжены, страшно. Обычно камера выхватывает двух-трех игроков, которые как-то переговариваются, что-то обсуждают, улыбаются. Здесь были просто глаза, впившиеся в то, что происходит на площадке, никаких эмоций, каменные лица", - рассказал Приголовкин. "Для датчан, которые надеялись на исландцев, победа венгерской команды стала шоком. Они в первом тайме так и не пришли в себя, только представьте, что на них психологически обрушилось. Нужно отдать должное датским болельщикам - все понимали, что игра с россиянами уже ничего не решает, но зал был битком, никто не ушел. Это потрясающая поддержка, которая завела команду, при этом шесть на шесть мы датчан переиграли, а вот семь на шесть не смогли", - добавил собеседник агентства. Старания россиян в матче с датчанами отметил и глава ФГР Сергей Шишкарев. "Сегодня за игру не стыдно, несмотря на поражение с минимальным счетом. На площадке не было оппортунистов и оппозиционеров, играли те ребята, которые не проявляют безразличие к сборной, остальные сидели на лавке и даже не демонстрировали эмоции. Находившиеся на площадке старались, их можно назвать нашим будущим, они подходят по возрасту, психологии и отношению к стране, на этих ребят будем ставить дальше, с ними будем выстраивать наше спортивное сотрудничество", - отметил Шишкарев. "После первого матча чемпионата Европы я очень хвалил Сергея Косоротова, безумно рад, что этот парень сегодня получил титул лучшего игрока матча. Его психология еще не испортилась, он не упал до меркантильных интересов, как это сделали некоторые. Для них есть только деньги и понимание собственной крутости", - сказал функционер. Проблемы остаются Своим стремлением к победе российские гандболисты немного скрасили общее впечатление от выступления на чемпионате Европы. Причины спада в игре, а также ошибки, совершенные тренерским штабом или игроками ФГР разберет на заседании исполкома, которое пройдет в начале февраля. "Можно долго высказывать свои мысли на тему того, что было не так с российской командой на этом турнире. По игре с исландцами показалось, что наши ребята не готовы физически, сегодня вроде бы все было нормально. Не смогли справиться с нападением датчан весь второй тайм, когда они действовали всемером с пустыми воротами, но мы сыграли сегодня достойно", - считает Приголовкин. "Может быть, в матче с исландцами мы перегорели, понимали, что на кону стоит почти все. Фон поражения в равной игре с венграми, наверное, тоже сказался. Тут комплекс причин, неоднократно говорили и о проблемах с правым полусредним. Это действительно наша проблема", - добавил собеседник ТАСС.

На эту тему Шишкареву не стыдно за игру российских гандболистов в заключительном матче ЧЕ

Глава ФГР Шишкарев заявил, что ожидает решительного шага от главного тренера сборной. "В данной ситуации мы ждем ответственных шагов от главного тренера. Если он хочет дождаться исполкома, то пусть дождется, но в подобных ситуациях уважающие себя мужчины делают соответствующие шаги. Даю главному тренеру сутки на принятие решения", - сказал Шишкарев. "Я принимаю ту критику, которая звучит в наш адрес. Может быть, она не оправдана, но с такой игрой и с таким отношением к делу нельзя ездить на чемпионат Европы. Понимаем, какие промахи мы допустили и постараемся сделать все, чтобы подтянуть мужичков к нашим замечательным девчатам", - заключил президент ФГР. Самый неожиданный турнир Нынешний чемпионат Европы уже на данном этапе можно назвать одним из самых неожиданных турниров в истории. Главные сенсации - ранний вылет из сетки действующих чемпионов мира и олимпийских чемпионов датчан, а также серебряных призеров Олимпиады 2016 года французов. "Никто не мог себе представить, что россияне и датчане не пройдут дальше предварительного группового раунда. Букмекеры отводили датчанам первое место, ожидали, что французам будет сложнее, но тоже поднимали их на высокие места. Трудно вспомнить две такие серьезные сенсации, однако нужно учитывать и то, что поменяли формулу проведения турнира. Раньше с предварительного этапа выходили три команды, сейчас - две, это интересно, сейчас все обсуждают, что вылетели такие сильные сборные, но если бы осталась прежняя формула, то французы с датчанами могли бы пройти дальше", - отметил Приголовкин.

На эту тему Федерация гандбола России ждет шагов от тренера мужской сборной после провала на ЧЕ