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Australian Open

Теннисист Донской вышел в полуфинал квалификации Australian Open

Россиянин победил бразильца Менезеса
Евгений Донской Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгений Донской
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 16 января. Российский теннисист Евгений Донской обыграл бразильца Жоао Менезеса в четвертьфинальном матче квалификации Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Общий призовой фонд соревнований составляет $71 млн.

29-летний россиянин победил со счетом 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (10:8). Матч продолжался 2 часа 45 минут. Соперники впервые встречались друг с другом на турнире под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В следующем круге Донской сыграет с хорватом Виктором Галовичем. Матч пройдет 17 января, начало - 02:00 мск. Лучшим результатом Донского на Открытом чемпионате Австралии является выход в третий круг основной сетки турнира (2013).

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля.

Теги
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