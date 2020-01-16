Долг по зарплате перед футболистами иркутского "Зенита" составляет 16 млн рублей

ИРКУТСК, 16 января. /ТАСС/. Задолженность иркутского "Зенита" перед футболистами команды, которые с июля 2019 года не получают зарплату, составляет 16 млн рублей. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области, сославшись на данные, предоставленные клубом.

Клуб, созданный в 2009 году, содержится на спонсорские средства. В пресс-службе министерства сообщили, что команду спонсируют несколько предприятий. Как сообщали "Вести Иркутск", финансовые проблемы в клубе возникают регулярно, а последняя ситуация, связанная с невыплатой зарплаты с июля 2019 года, заставляет игроков подрабатывать грузчиками и таксистами.

"По информации клуба, которую он нам предоставил, на сегодняшний день задолженность составляет 21,5 млн рублей. Это включая налоги и платежи. Долг по зарплате [в составе этой суммы] составляет 16 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Директор клуба Владимир Куруленко в разговоре с ТАСС не стал уточнять размер задолженности по зарплате, сообщив только, что долги у "Зенита" появились в 2018 году. "И мы из бюджета [клуба] 2019 года заплатили за 2018 год, а 2019 год у нас непокрыт", - сказал он. По его словам, команда была недофинансирована, но кем, не пояснил. Подробно говорить о причинах образования задолженности директор не стал.

Куруленко сообщил, что тренировочный процесс сейчас не идет. Пресс-служба "Зенита" предоставила ТАСС комментарий капитана команды Ильи Кунгурова, который отметил, что команда не отказывалась тренироваться и ждет, когда начнутся тренировки. "К сожалению, тренироваться просто нет возможности. Нет питания, восстановительных мероприятий и даже банальной возможности добраться до стадиона", - процитировали в пресс-службе Кунгурова.

Как сообщал ТАСС, прокуратура по факту невыплаты зарплаты футболистам проводит проверку, выясняет причины образования долга. Министерство спорта Иркутской области решило с 2020 года взять "Зенит", играющий в первенстве Профессиональной футбольной лиги, на частичное бюджетное финансирование. 50% расходов клуба будут покрывать за счет областного бюджета.