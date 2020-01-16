Главный тренер мужской сборной России по гандболу Кокшаров подал в отставку

На проходящем в Швеции чемпионате Европы российская команда не смогла выйти в основной раунд турнира, потерпев три поражения в трех встречах предварительного раунда.

"Не могу оставаться у руля сборной, так как не выполнил задачу, хотя всей душой хотел исправить ситуацию, - сказал Кокшаров. - Желаю команде больших побед в будущем, уверен, они обязательно придут. Спасибо руководству ФГР за то, что доверило мне и обеспечило все условия для работы".

"Очевидно, что сборная России выступила на чемпионате Европы неудовлетворительно, так что решение тренера об отставке понятно, - отметил президент ФГР Сергей Шишкарев. - Хочу поблагодарить Эдуарда Александровича за мужество признать свои ошибки и за силы, отданные национальной команде".

Кокшаров возглавлял сборную России с июля 2017 года. Под его руководством команда заняла 14-е место на чемпионате мира 2019 года.