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ЧЕ-2020 по гандболу

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Кокшаров подал в отставку

На проходящем в Швеции чемпионате Европы российская команда не смогла выйти в основной раунд турнира
Эдуард Кокшаров EPA-EFE/ANDREAS HILLERGREN
Описание
Эдуард Кокшаров
© EPA-EFE/ANDREAS HILLERGREN

ТАСС, 16 января. Эдуард Кокшаров покинул пост главного тренера мужской сборной России по гандболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

На проходящем в Швеции чемпионате Европы российская команда не смогла выйти в основной раунд турнира, потерпев три поражения в трех встречах предварительного раунда.

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"Не могу оставаться у руля сборной, так как не выполнил задачу, хотя всей душой хотел исправить ситуацию, - сказал Кокшаров. - Желаю команде больших побед в будущем, уверен, они обязательно придут. Спасибо руководству ФГР за то, что доверило мне и обеспечило все условия для работы".

"Очевидно, что сборная России выступила на чемпионате Европы неудовлетворительно, так что решение тренера об отставке понятно, - отметил президент ФГР Сергей Шишкарев. - Хочу поблагодарить Эдуарда Александровича за мужество признать свои ошибки и за силы, отданные национальной команде".

Кокшаров возглавлял сборную России с июля 2017 года. Под его руководством команда заняла 14-е место на чемпионате мира 2019 года.

Теги
ЧЕ-2020 по гандболу
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