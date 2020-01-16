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Летние олимпийские виды спорта

Чемпионка мира по волейболу Кошелева перешла в калининградский "Локомотив"

Подробности соглашения не разглашаются

ТАСС, 16 января. Доигровщица сборной России по волейболу Татьяна Кошелева подписала контракт с калининградским "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Подробности соглашения не разглашаются. Последним клубом 31-летней россиянки был китайский "Гуандун Эвергранд", за который она выступала с лета 2019 года.

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"Локомотив" был основан в 2018 году, в прошедшем сезоне команда завоевала бронзовые медали Кубка России, а также стала серебряным призером чемпионата России.

Кошелева выступала в России за московское, казанское и краснодарское "Динамо", подмосковное "Заречье-Одинцово", за рубежом она играла за турецкие клубы "Эджзаджибаши" и "Галатасарай", бразильский "СеСК-РЖ" и итальянский "Савино Дель Бене". На клубном уровне она становилась серебряным и бронзовым призером Лиги чемпионов, победителем Кубка Европейской конфедерации волейбола (дважды), серебряным призером клубного чемпионата мира, чемпионкой России (трижды) и обладателем Кубка России (пять раз). В составе сборной России она стала чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, а также завоевала серебряные и бронзовые медали Гран-при.

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Летние олимпийские виды спорта
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