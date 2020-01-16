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Допинг в спорте

Шарапова включена в пул допинг-тестирования Международной федерации тенниса на 2020 год

Наибольшее представительство в пуле имеет США
Мария Шарапова EPA-EFE/SEAN GARNSWORTHY
Описание
Мария Шарапова
© EPA-EFE/SEAN GARNSWORTHY

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова включена в пул допинг-тестирования Международной федерации тенниса (ITF) на 2020 год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ITF.

В 2020 году в пул допинг-тестирования ITF включены 263 спортсмена. Наибольшее представительство имеет США - 34 человека, включая Серену и Винус Уильямс. В пул также вошли 19 представителей Франции и 16 - Австралии.

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Россия в этом списке, как и год назад, представлена 13 спортсменами. Кроме пятикратной победительницы турниров Большого шлема Шараповой, в него вошли Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Маргарита Гаспарян, Анна Калинская, Дарья Касаткина, Карен Хачанов, Елизавета Коклина, Светлана Кузнецова, Даниил Медведев, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Андрей Рублев.

Екатерина Макарова и Евгения Родина, находившиеся в международном пуле тестирования в 2019 году, в новом списке отсутствуют.

В марте 2016 года было объявлено, что в допинг-пробе Шараповой был обнаружен мельдоний, который с начала того года уже считался запрещенным. В июне 2016 года россиянку дисквалифицировали на два года, позднее Спортивный арбитражный суд сократил ее отстранение до 15 месяцев. Срок дисквалификации Шараповой закончился 26 апреля 2017 года.

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