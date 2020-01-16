Кафельников: Хачанову на Australian Open придется сложнее, чем остальным россиянам

ТАСС, 16 января. Карену Хачанову на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) придется тяжелее, чем остальным россиянам. Такое мнение на своей странице в Twitter высказал вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников, который выиграл Australian Open в 1999 году.

Посмотрел жеребьевку чемпионата Австралии! Тяжелее всего придётся Хачанову,причём с самого первого матча.Рублёв и Медведев имеют примерно равные шансы добраться до 4го круга как минимум.

Жеребьевка основной сетки турнира состоялась в четверг. Хачанов в первом круге сыграет с одним из победителей квалификации, в случае выхода в следующий раунд его соперником станет победитель матча между японцем Ясукатой Учиямой и шведом Микаэлем Имером. В одной части сетки с россиянином будут играть, в частности, первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, австралиец Ник Кирьос.

"Тяжелее всего придется Хачанову, причем с самого первого матча, - написал Кафельников. - [Андрей] Рублев и [Даниил] Медведев имеют примерно равные шансы добраться как минимум до четвертого круга".

Медведев в первом круге турнира встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, Рублев - с австралийцем Кристофером О'Коннеллом. Медведев и Рублев могут встретиться друг с другом в четвертьфинале, также соперником Медведева на данной стадии может стать представитель Германии Александр Зверев.

Australian Open пройдет с 20 января по 2 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $49,1 млн.