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Australian Open

Кафельников: Хачанову на Australian Open придется сложнее, чем остальным россиянам

Жеребьевка основной сетки турнира состоялась в четверг

ТАСС, 16 января. Карену Хачанову на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) придется тяжелее, чем остальным россиянам. Такое мнение на своей странице в Twitter высказал вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников, который выиграл Australian Open в 1999 году.

Жеребьевка основной сетки турнира состоялась в четверг. Хачанов в первом круге сыграет с одним из победителей квалификации, в случае выхода в следующий раунд его соперником станет победитель матча между японцем Ясукатой Учиямой и шведом Микаэлем Имером. В одной части сетки с россиянином будут играть, в частности, первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, австралиец Ник Кирьос.

"Тяжелее всего придется Хачанову, причем с самого первого матча, - написал Кафельников. - [Андрей] Рублев и [Даниил] Медведев имеют примерно равные шансы добраться как минимум до четвертого круга".
Медведев в первом круге турнира встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, Рублев - с австралийцем Кристофером О'Коннеллом. Медведев и Рублев могут встретиться друг с другом в четвертьфинале, также соперником Медведева на данной стадии может стать представитель Германии Александр Зверев.

Australian Open пройдет с 20 января по 2 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $49,1 млн.

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Australian Open
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