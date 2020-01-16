Эксперт: матч с Векич на Australian Open будет тяжелым для Шараповой

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Встреча с хорваткой Донной Векич на старте Australian Open будет тяжелой для россиянки Марии Шараповой. Такое мнение ТАСС в четверг высказал заслуженный тренер России, член правления Федерации тенниса России Владимир Камельзон.
Шарапова, занимающая 145-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), получила специальное приглашение (wild card) на турнир. Векич посеяна под 19-м номером.
"Матч с Донной Векич - это тяжелая игра для Марии, будем говорить честно. Она находится в хорошей форме, команда все-таки работает. У нее много проблем, надо крепче стоять на ногах, уметь дышать, но как играть она знает лучше нас всех. Но ждать победы, что она просто обыграет ее на старте, я бы не рискнул", - сказал Камельзон.
"Шараповой никак не везет на первые игры, она - Шарапова, и с ней играют как с Шараповой, а рейтинг у нее где-то вдалеке. В итоге матчи получаются, а результат не в ее пользу. У Марии утеряна практика участия в соревнованиях. Она никак не может удержаться в каком-то турнире, чтобы набрать практику игры на соревнованиях, а это очень важный момент", - заключил собеседник агентства.
Australian Open пройдет с 20 января по 2 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $49,1 млн.