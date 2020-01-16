Камельзон: участие Шараповой в турнире в Петербурге зависит от ее игры на Australian Open

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Участие россиянки Марии Шараповой в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy в 2020 году зависит от того, как она выступит на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Об этом ТАСС в четверг сообщил заслуженный тренер России, член правления Федерации тенниса России Владимир Камельзон.

Шарапова включена в пул допинг-тестирования Международной федерации тенниса на 2020 год

Шарапова принимала участие в турнире в Петербурге в прошлом году, однако вынуждена была сняться с матча второго круга из-за травмы плеча.

"Ведем переговоры с Шараповой о том, чтобы она вернулась в Санкт-Петербург и сыграла там. Она нам сказала, что все будет зависеть от того, как она выступит в Австралии", - сказал Камельзон.

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии Шарапова встретится с хорваткой Донной Векич. Шарапова, занимающая 145-е место в рейтинге WTA, получила специальное приглашение (wild card) на турнир. Векич посеяна на турнире под 19-м номером.

Australian Open пройдет с 20 января по 2 февраля, St. Petersburg Ladies Trophy - с 8 по 16 февраля.