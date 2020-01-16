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Зимние олимпийские виды спорта

Биатлонистка Подчуфарова может не успеть оформить переход в сборную Словении до старта ЧМ

Чемпионат мира пройдет с 12 по 23 февраля
Ольга Подчуфарова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Ольга Подчуфарова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Ольга Подчуфарова рискует пропустить чемпионат мира по биатлону в Италии, если процесс ее перехода в сборную Словении затянется. Об этом ТАСС сообщил председатель биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении Блаж Репинц.

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В октябре 2019 года Союз биатлонистов России (СБР) одобрил переход Подчуфаровой в сборную Словении. Сейчас 27-летняя спортсменка завершает процедуру оформления гражданства страны.

"Пока я в этом [участии Подчуфаровой в чемпионате мира] не уверен, - сказал Репинц. - Мы ожидаем, что гражданство ей одобрят в ближайшее время, и если Международный союз биатлонистов вовремя даст зеленый свет, то такой вариант возможен".

"Но посмотрим, будем надеяться на лучшее", - отметил он.

Чемпионат мира пройдет с 12 по 23 февраля.

Подчуфарова является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. Полтора года назад спортсменка объявила о завершении карьеру, однако летом 2019 года решила вернуться в биатлон.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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