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Сборные по хоккею

Премьер Белоруссии уверен в успешном проведении совместно с Латвией ЧМ-2021 по хоккею

Сергей Румас отметил, что в Белоруссии и Латвии накоплен достаточно большой опыт проведения крупных международных соревнований

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Совместная организация чемпионата мира по хоккею в Белоруссии и Латвии в 2021 году позволит еще более укрепить сотрудничество между двумя странами. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, проводя в четверг вместе с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем заседание оргкомитета ЧМ-2021.

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"Уверен, что этот совместный проект позволит еще более укрепить наши добрососедские отношения", - сказал белорусский премьер, выступление которого разместила в "Фейсбуке" пресс-секретаря Румаса Александра Исаева.

Глава белорусского правительства сказал, что в Белоруссии и Латвии накоплен достаточно большой опыт проведения крупных международных соревнований. "Латвия принимала чемпионат мира по хоккею в 2006 году, Белоруссия - в 2014 году. И по оценке Международной федерации хоккея, и по оценке болельщиков - это были успешные чемпионаты", - заявил Румас.

Он подчеркнул, что в Белоруссии очень серьезно и ответственно относятся к организации и проведению предстоящего чемпионата мира. "Буквально пять дней назад наш глава государства (президент Александр Лукашенко - прим. ТАСС) подписал указ, который регламентирует вопросы проведения чемпионата, устанавливает безвизовый порядок въезда в страну для болельщиков и ряд других вопросов", - отметил премьер-министр Белоруссии.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году будет проходить с 7 по 23 мая на ледовых аренах Риги и Минска. Полуфиналы и финал первенства примет белорусская столица.

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