Камельзон: Потаповой повезло встретиться с Сереной Уильямс на старте Australian Open

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российской теннисистке Анастасии Потаповой повезло встретиться в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) с бывшей первой ракеткой мира американкой Сереной Уильямс. Такое мнение ТАСС в четверг высказал заслуженный тренер России, член правления Федерации тенниса России Владимир Камельзон.
Потапова занимает 90-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Уильямс располагается на девятой строчке. 18-летняя Потапова является бывшей первой ракеткой мира среди юниоров и победительницей юниорского Уимблдонского турнира 2016 года. 38-летняя Уильямс одержала 23 победы на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде. Американка также является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном разряде (2000, 2008, 2012), в ее активе золотая награда Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
"Потаповой в матче с Уильямс можно пожелать только хорошего старта и опыта. С одной стороны, Анастасии повезло, на нее будет смотреть весь мир, игра должна быть на центральном корте. Но еще надо справиться с этим - выйти на центральный корт, справиться с психологией, потому что Серена есть Серена. Потапова молодая и через это надо проходить, а вот хватит ли у нее мотивации и мастерства - это я сегодня оставляю за скобками", - отметил Камельзон.
Дарья Касаткина (68-е место рейтинга) в первом круге сыграет с американкой Мэдисон Киз (10-й номер посева). "Мы следим за Касаткиной, уже есть договор, что она сыграет на турнире в Санкт-Петербурге (8-16 февраля). Она на спаде, но играть хочет, у нее есть что-то такое чемпионское, не зря она была в топ-10. Сейчас Дарья из этой ямы пробует выползти, и я ей просто желаю хорошего старта", - сказал Камельзон.
Первая ракетка России Екатерина Александрова, имеющая 25-й номер посева, в первом раунде сыграет со швейцаркой Джил Тайхман (67-е место рейтинга WTA), Светлана Кузнецова (53-е место рейтинга) - с чешкой Маркетой Вондроушовой (15-й номер посева). "Александрову я хорошо знаю, не зря она стала первой ракеткой России. Рейтинг, конечно, не такой, чтобы супер, но она набирает очки и с каждым разом играет все лучше и лучше, - сказал собеседник агентства. - Что касается Кузнецовой, то Света может сыграть с кем угодно, если у нее хватит здоровья".
Камельзон добавил, что российским теннисистам важно справиться со сложными погодными условиями на турнире.
Из-за пожаров на юго-востоке Австралии Мельбурн, где проходят матчи Australian Open, страдает от смога. Видимость в некоторых районах снизилась до 700-900 метров, а индекс качества воздуха упал до опасного для здоровья.
Даниил Медведев в первом круге встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, россиянин посеян на турнире под четвертым номером, Тиафо занимает 49-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Карен Хачанов (16-й номер посева) в первом раунде сыграет с одним из победителей квалификации, Андрей Рублев (17) встретится с австралийцем Кристофером О'Коннеллом, который занимает в рейтинге 116-е место.
"Старт наших ребят ждет неплохой, слабых игроков на Открытом чемпионате Австралии не бывает вообще. Этих ребят мы всех знаем, игра будет, никто просто так не сдастся. Думаю, вся наша тройка подготовилась на предыдущем турнире [ATP Cup]", - отметил Камельзон.
"Нужно пожелать ребятам успеха в стартовых матчах, потому что самое главное - это старт, как в легкой атлетике. Все дело в первой игре, - считает Камельзон. - Ребята сейчас находятся в хорошей форме, но как они справятся с погодными условиями - жарой, смогом и всем остальным, вот это вопрос. Россияне ребята крепкие, надеюсь, справятся".
Australian Open пройдет с 20 января по 2 февраля.