Камельзон: Потаповой повезло встретиться с Сереной Уильямс на старте Australian Open

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российской теннисистке Анастасии Потаповой повезло встретиться в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) с бывшей первой ракеткой мира американкой Сереной Уильямс. Такое мнение ТАСС в четверг высказал заслуженный тренер России, член правления Федерации тенниса России Владимир Камельзон.

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Потапова занимает 90-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Уильямс располагается на девятой строчке. 18-летняя Потапова является бывшей первой ракеткой мира среди юниоров и победительницей юниорского Уимблдонского турнира 2016 года. 38-летняя Уильямс одержала 23 победы на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде. Американка также является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном разряде (2000, 2008, 2012), в ее активе золотая награда Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. "Потаповой в матче с Уильямс можно пожелать только хорошего старта и опыта. С одной стороны, Анастасии повезло, на нее будет смотреть весь мир, игра должна быть на центральном корте. Но еще надо справиться с этим - выйти на центральный корт, справиться с психологией, потому что Серена есть Серена. Потапова молодая и через это надо проходить, а вот хватит ли у нее мотивации и мастерства - это я сегодня оставляю за скобками", - отметил Камельзон.

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Дарья Касаткина (68-е место рейтинга) в первом круге сыграет с американкой Мэдисон Киз (10-й номер посева). "Мы следим за Касаткиной, уже есть договор, что она сыграет на турнире в Санкт-Петербурге (8-16 февраля). Она на спаде, но играть хочет, у нее есть что-то такое чемпионское, не зря она была в топ-10. Сейчас Дарья из этой ямы пробует выползти, и я ей просто желаю хорошего старта", - сказал Камельзон. Первая ракетка России Екатерина Александрова, имеющая 25-й номер посева, в первом раунде сыграет со швейцаркой Джил Тайхман (67-е место рейтинга WTA), Светлана Кузнецова (53-е место рейтинга) - с чешкой Маркетой Вондроушовой (15-й номер посева). "Александрову я хорошо знаю, не зря она стала первой ракеткой России. Рейтинг, конечно, не такой, чтобы супер, но она набирает очки и с каждым разом играет все лучше и лучше, - сказал собеседник агентства. - Что касается Кузнецовой, то Света может сыграть с кем угодно, если у нее хватит здоровья". Камельзон добавил, что российским теннисистам важно справиться со сложными погодными условиями на турнире. Из-за пожаров на юго-востоке Австралии Мельбурн, где проходят матчи Australian Open, страдает от смога. Видимость в некоторых районах снизилась до 700-900 метров, а индекс качества воздуха упал до опасного для здоровья.

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