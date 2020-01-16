Эксперт: уход Кокшарова с поста тренера сборной РФ по гандболу не является неожиданным

На проходящем в Швеции чемпионате Европы российская команда не смогла выйти в основной раунд турнира, потерпев три поражения в трех встречах предварительного раунда. Россияне потеряли шансы квалифицироваться на Олимпиаду в Токио. В четверг Кокшаров подал в отставку, он возглавлял сборную России с 2017 года.

"Зарплату Кокшарова взяла на себя федерация. Сергей Николаевич Шишкарев (президент ФГР) дал карт-бланш и в ответ, я думаю, получил обещания честно и плодотворно работать. Кокшаров не справился с поставленной задачей и вынужден теперь уйти в отставку. Никакой неожиданности в его уходе нет", - отметил Максимов.

"Вопрос о том, кто должен занять освободившийся пост, очень сложный, но это должен быть человек, прошедший определенную подготовку и очень хорошо знающий мир спорта. Как бы избито это не звучало, он должен сердцем болеть за эту сборную. Иностранец - человек с другим укладом жизни, там человек идет в команду делать свою работу, а спортсмен в это время делает свою работу. Никто никого за границей не заставляет, все честно делают свое дело", - добавил собеседник агентства.

Под руководством Кокшарова на чемпионате мира 2019 года сборная России заняла 14-е место. "После того турнира заседал исполком, который назвал выступление команды неудачным, но принял решение дать возможность Кокшарову продолжить работу на своем посту. Шишкарев зарабатывает деньги в бизнесе и вкладывает их в гандбол, пытаясь сделать его лучше, но есть исполком, который голосует и советует президенту принять ту или иную кандидатуру. Исполком год назад уговорил президента оставить Кокшарова и проголосовал за это, после этого были потрачены немалые государственные деньги и личные деньги Шишкарева", - сказал Максимов.

"Может быть, сейчас исполком должен уйти в отставку? Если в нем сидят некомпетентные люди, которые совершают одну ошибку за другой. Хочу заметить, что существует такое положение, что перед тем, как возглавить команду, тренер должен иметь как минимум пятилетний опыт работы. Те, кто работал в последние годы в сборной, такого опыта не имели", - резюмировал собеседник агентства.