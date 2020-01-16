Футболисты из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в чемпионате РФ с 1 июля 2020 года

ТАСС, 16 января. Игроки из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами в чемпионате России по футболу с 1 июля 2020 года. Соответствующий приказ Министерства спорта России опубликован на портале правовой информации.

Ранее в российских турнирах был отменен статус легионеров для белорусских спортсменов.

Сейчас в высшем дивизионе чемпионата России действует лимит в формате "6+5", при котором одновременно участие в игре могут принимать не более шести зарубежных футболистов в составе одной команды, а количество легионеров в заявке не ограничено. Со следующего сезона в силу вступит лимит в формате "8+17", согласно которому в заявку на сезон можно будет вносить не более восьми иностранных игроков.

Кроме того, игроки из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в национальных соревнованиях по баскетболу, волейболу, регби и хоккею на траве.

Евразийский экономический союз создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.