Глава Чувашии назвал информацию о нарушениях спортсменов республики фейковой

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Информация об антидопинговых нарушениях спортсменов Чувашии является надуманной и фейковой. Об этом в четверг ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума заявил глава республики Михаил Игнатьев.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 17 июня 2019 года сообщило, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Чувашии. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом. По 33 атлетам планируется открытие дел.

"Там нет никаких таких нарушений, это просто надуманная, накрученная, фейковая информация. Специалисты работают, соответствующие споры рассматриваются в разных инстанциях", - сказал собеседник агентства.

Игнатьев добавил, что республика также провела свои проверочные мероприятия по этим обвинениям. "Там нет [ничего] для реагирования и для принятия решений", - уточнил он.

По словам Игнатьева, Чувашия - спортивный регион, в котором спортсменов становится все больше. "Более 200 уроженцев Чувашской Республики зачислены в сборную команду Российской Федерации, в Олимпиаде будут участвовать. Я верю в своих спортсменов. Они честны, они ответственны по отношению к самим себе и к спорту нашей любимой Российской Федерации", - отметил глава республики.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером.