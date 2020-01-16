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Футбол в Испании

Хави заявил, что ему рано быть главным тренером "Барселоны"

Бывший игрок команды отклонил предложение клуба

ТАСС, 16 января. Бывший футболист испанской "Барселоны", а ныне главный тренер катарского "Аль-Садда" Хави объяснил свой отказ возглавить каталонский клуб тем, что еще не готов к такой ответственности. Комментарий футболиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на газету Mundo Deportivo.

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13 января "Барселона" расторгла контракт с Эрнесто Вальверде и назначила на пост главного тренера Кике Сетьена. Хави был одним из кандидатов на должность наставника команды. После переговоров 10 января он отклонил предложение "Барселоны". Его контракт с "Аль-Саддом" истекает в июне 2020 года.

"Да, я получил предложение "Барселоны", но не принял его, так как тренировать "Барселону" мне пока что рано, но в будущем я мечтаю стать ее тренером. Мне нравится новый тренер "Барселоны", его методы работы, надеюсь, что он преуспеет", - сказал Хави.

В качестве игрока Хави в составе "Барселоны" четырежды становился победителем Лиги чемпионов, восемь раз - чемпионата Испании, трижды - Кубка Испании. В составе сборной Испании полузащитник стал чемпионом мира в 2010 году и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012).

"Барселона" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 40 очков в 19 матчах, опережая идущий вторым мадридский "Реал" по дополнительным показателям.

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