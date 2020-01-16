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ММА

Российский боец ММА Ян рассчитывает, что его следующий поединок в UFC будет претендентским

Ранее россиянин вызвал на поединок чемпиона UFC в легчайшем и наилегчайшем весе американца Генри Сехудо

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян, выступающий в легчайшем весе, рассчитывает, что его следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) станет претендентским. Об этом Ян рассказал ТАСС в четверг.

15 декабря 2019 года Ян нокаутировал американца Юраи Фэйбера, после чего вызвал на поединок чемпиона UFC в легчайшем и наилегчайшем весе американца Генри Сехудо. В январе Сехудо заявил, что не собирается проводить поединок против Яна и планирует подраться с Жозе Алду.

"Пока не знаю даты следующего поединка, сейчас немного со стороны наблюдаем за ситуацией в дивизионе. Чемпион нашей категории хочет драться с другим оппонентом, поэтому мы пока выступаем в роли наблюдателей. Конечно, хочется получить титульный бой, подраться с чемпионом за пояс, это желание номер один. Но я понимаю различные моменты этой игры, поэтому будем готовы к разным исходам", - сказал Ян.

"Спокойно отношусь к этой ситуации. Я нахожусь там (в UFC - прим. ТАСС) полтора года, у меня шесть побед - самая большая серия в моем дивизионе. Даже если не дадут титульный бой сейчас, хочу, чтобы следующий бой был претендентский со стопроцентной гарантией, может быть, возглавить какой-то турнир. По срокам пока плавающие планы - апрель, май, июнь, вот этот период", - сообщил Ян.

32-летний Сехудо владеет титулами чемпиона UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Он является олимпийским чемпионом 2008 года в вольной борьбе. В ММА Сехудо провел 17 поединков, в которых одержал 15 побед и потерпел два поражения. 26-летний Ян одержал шестую победу подряд в UFC, всего на его счету 14 побед и одно поражение.

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