Матчи Шахматной паралимпиады пройдут в теннисном центре Ханты-Мансийска

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матчи Всемирной шахматной паралимпиады 2020 года пройдут в Центре развития теннисного спорта Ханты-Мансийска, при этом строительство многофункционального спорткомплекса будет продолжено. Об этом ТАСС рассказала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова.

Церемония открытия Всемирной шахматной олимпиады пройдет в Ханты-Мансийске, а соревновательная часть - в Москве. Также в Ханты-Мансийске состоятся первая в истории Шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE).

"Основной площадкой будет теннисный центр, где проходила Шахматная олимпиада 2010 года. Нет никаких проблем провести соревнования еще раз, тем более что центр адаптирован для людей с ограниченными возможностями, - сказала Комарова. - Тем не менее мы продолжаем строить многофункциональный спортивный центр, где также сможем провести матчи. В эксплуатацию его введем в июне. Но основным местом сейчас остается теннисный центр".

Церемония открытия Всемирной шахматной олимпиады пройдет 29 июля, турнир - с 6 по 17 августа. Шахматная паралимпиада пройдет с 30 июля по 4 августа.