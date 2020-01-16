Прыгун в высоту Акименко выиграл турнир в Челябинске с лучшим результатом сезона в мире

ТАСС, 16 января. Российский прыгун в высоту Михаил Акименко стал победителем турнира в Челябинске.

Спортсмен показал результат 2,31 метра, что является лучшим результатом сезона в мире. Для спортсмена это второй старт в текущем сезоне, 7 января он выиграл турнир в Екатеринбурге, взяв высоту 2,30 м, также показав лучший на тот момент результат сезона в мире.

Второе место на турнире в Челябинске занял Даниил Цыплаков, третье - Никита Анищенков, спортсмены показали результат 2,23 метра, но Цыплаков оказался выше за счет наименьшего числа попыток.

Акименко является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в Дохе, показав тогда результат 2,35 м.

У женщин лучшей стала Анна Чичерова. Россиянка с третьей попытки взяла высоту 1,94 м. 37-летняя Чичерова показала второй результат сезона в мире, лучший результат принадлежит украинке Юлии Левченко (2,00).

В прошлом году на этом турнире Чичерова прыгнула на 2,01 м и опередила трехкратную чемпионку мира Марию Ласицкене. Ласицкене в этом сезоне еще не выступала.

Чичеровой 37 лет, она является олимпийской чемпионкой 2012 года, чемпионкой мира (2011) и чемпионкой Европы в помещении (2005). Также в ее активе серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира, две серебряные и бронзовая награда чемпионатов мира в помещении.

Чичерова была лишена бронзы Олимпиады-2008 за нарушение антидопинговых правил. Срок ее дисквалификации истек 30 июня 2018 года. После этого Чичерова не выступала на международных соревнованиях, так как не получила допуск от международной федерации.