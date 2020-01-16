Российские керлингисты обыграли новозеландцев и завоевали бронзовые медали юношеских ОИ

ЛОЗАННА /Швейцария/, 16 января. /ТАСС/. Смешанная сборная России по керлингу победила команду Новой Зеландии в матче за третье место турнира юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

Встреча завершилась со счетом 9:5 в пользу россиян. В составе сборной выступали Валерия Денисенко, Алина Фахрутдинова, Михаил Власенко и Николай Лысаков.

На групповом этапе сборная России стала второй в турнирной таблице группы А, в четвертьфинале россияне обыграли швейцарцев (7:5), а в полуфинале уступили команде Норвегии (2:7). В финальной встрече, которая идет параллельно, сборная Японии играет против команды Норвегии.

Этот результат стал лучшим для российских керлингистов на юношеских Олимпиадах.

На данный момент российские спортсмены на юношеских Олимпийских играх в Лозанне завоевали 17 наград - пять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые. Россияне лидируют в медальном зачете. Второе место занимают швейцарцы (5-5-3), на третьем месте идут японцы (4-1-1).

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.