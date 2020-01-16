Футболист Визеу перешел в "Ахмат" на правах аренды до конца года

ТАСС, 16 января. Российский футбольный клуб "Ахмат" подписал арендное соглашение до конца года с бразильским нападающим Фелипе Визеу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Грозненцы заключили арендное соглашение с правом выкупа 22-летнего футболиста. Права на бразильца принадлежат итальянскому "Удинезе".

Ранее портал Tutto Udinese сообщал об интересе к футболисту со стороны московского ЦСКА. 4 января "Удинезе" объявил о достижении договоренности по поводу годичной аренды игрока в бразильский "Атлетико Паранаэнсе", однако, по сообщениям СМИ, в последний момент футболист отказался подписать соглашение с бразильским клубом.

Футболист провел 2019 год на правах аренды в бразильском "Гремио", он сыграл за "Гремио" 10 матчей в чемпионате Бразилии и отметился одним голом. До этого он выступал за бразильский "Фламенго" (2016-2018), в составе которого стал финалистом Южноамериканского кубка (второго по значимости клубного турнира континента) и чемпионом штата Рио-де-Жанейро.