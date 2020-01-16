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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Россияне завоевали две бронзовые медали в седьмой день юношеских Олимпийских игр

По итогам семи дней российские спортсмены лидируют в общем зачете соревнований

ЛОЗАННА /Швейцария/, 16 января. /ТАСС/. Российские спортсмены стали обладателями двух медалей в седьмой день юношеских Олимпийских игр. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

Бронзовую медаль в масс-старте завоевал конькобежец Павел Таран. Также бронза на счету смешанной сборной России по керлингу, которая обыграла в матче за третье место команду Новой Зеландии.

По итогам семи дней российские спортсмены лидируют в общем зачете юношеских Игр, завоевав 17 наград - пять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые. Второе место занимают швейцарцы (5-5-3), на третьем месте идут японцы (4-2-1).

Таблица медалей зимних юношеских Олимпийских игр - 2020
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия58417
2Швейцария55313
3Япония4217
4Швеция3025
5Франция2349

 

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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