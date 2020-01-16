Россияне завоевали две бронзовые медали в седьмой день юношеских Олимпийских игр

ЛОЗАННА /Швейцария/, 16 января. /ТАСС/. Российские спортсмены стали обладателями двух медалей в седьмой день юношеских Олимпийских игр. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

Бронзовую медаль в масс-старте завоевал конькобежец Павел Таран. Также бронза на счету смешанной сборной России по керлингу, которая обыграла в матче за третье место команду Новой Зеландии.

По итогам семи дней российские спортсмены лидируют в общем зачете юношеских Игр, завоевав 17 наград - пять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые. Второе место занимают швейцарцы (5-5-3), на третьем месте идут японцы (4-2-1).