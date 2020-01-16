Боксер Пулев подтвердил, что проведет бой с Джошуа в Стамбуле в мае 2020 года

ТАСС, 16 января. Болгарин Кубрат Пулев подтвердил проведение боя за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) с британцем Энтони Джошуа в Стамбуле в мае 2020 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на запись болгарина в Facebook.

Поединок пройдет на домашнем стадионе футбольного клуба "Бешикташ" Vodafone Park.

30-летний Джошуа 8 декабря завоевал принадлежавшие американцу Энди Руису титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и IBF. Соперники провели второй поединок между собой - в первом в июне победу одержал Руис. Джошуа воспользовался пунктом о реванше в контракте.

В активе Джошуа 23 победы (21 нокаутом), одно поражение. 38-летний Пулев одержал 28 побед (14 нокаутом) и потерпел одно поражение.