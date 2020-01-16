Большинство клубов РПЛ выступило за расширение премьер-лиги до 18 команд

"Большинство клубов поддержало идею расширения до 18 команд, - сказал Бабаев. - Мы считаем, что если расширять, то делать это подготовлено. Необходимо проанализировать ситуацию в Футбольной национальной лиге. Плюс нельзя нарушать спортивный принцип". "Если эти критерии удастся соблюсти, то, наверное, Российский футбольный союз поддержит [расширение лиги]", - добавил Бабаев.

Инициатива о расширении РПЛ была выдвинута президентом ЦСКА Евгением Гинером на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) в мае 2019 года. В начале июня за увеличение числа команд - участниц чемпионата страны проголосовали 15 из 16 клубов, против был московский "Спартак". Месяц спустя президент премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил ТАСС о том, что этот вопрос можно рассматривать только после 2022 года, когда пройдет чемпионат мира в Катаре, так как предстоящий турнир состоится не в традиционные для мировых первенств сроки, а с 21 ноября по 18 декабря.

На данный момент из РПЛ напрямую в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) вылетают 15-я и 16-я команды, а клубы, занявшие 13-е и 14-е места, участвуют в стыковых матчах с третьей и четвертой командами второго по силе дивизиона национального футбола. Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За всю историю высшего дивизиона было четыре сезона, когда в турнире принимали участие более 16 команд. В 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, в 1992 году - 20 команд, которые были разделены на две группы.

Окончательное решение может быть принято позднее исполкомом РФС.