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Олимпиада-2020 в Токио

Когуашвили: состав сборной России по греко-римской борьбе на ОИ определится к концу июня

Главный тренер подчеркнул, что российская команда настраивается на борьбу за олимпийские медали в каждой весовой категории
Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Состав сборной России по греко-римской борьбе на Олимпийские игры в Токио определится к концу июня, по окончании международных турниров в Стамбуле и Дортмунде. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Гоги Когуашвили.

Пока у России три олимпийские лицензии из шести, на чемпионате мира в Нур-Султане путевки были завоеваны в весе до 97 кг Мусой Евлоевым, в весе до 67 кг - Артемом Сурковым, в весе до 60 кг - Сергеем Емелиным. В четверг в Новосибирске стартовал чемпионат России.

"Чемпионат завершится, и мы начнем заключительный сбор к чемпионату Европы, который пройдет уже в феврале, а затем подготовка к лицензионным стартам - европейскому в Венгрии и мировому в Софии, где мы постараемся с первого захода полностью закрыть вопрос завоевания лицензий на Игры. Параллельно пройдут еще несколько международных турниров, где выступят те, кто уже завоевал лицензии. С составом мы определимся после двух международных стартов в Германии и Турции [c 19 по 21 июня]", - сообщил Когуашвили.

"Только после этих стартов мы примем решение по спорным весам и будем формировать команду. Сейчас стопроцентного понимания нет ни по одному спортсмену. Могу сказать только, что спортсмены, завоевавшие лицензии, являются серьезными претендентами на попадание в состав", - рассказал главный тренер.

Российские борцы будут претендовать на медали Олимпиады в каждом весе

На Играх в Рио-де-Жанейро российские борцы греко-римского стиля завоевали две золотые и одну бронзовую медаль. Чемпионами стали Роман Власов (75 кг) и Давит Чакветадзе (85 кг), бронзу завоевал Сергей Семенов (130 кг). Когуашвили подчеркнул, что российская команда настраивается на борьбу за олимпийские медали в каждой весовой категории.

"Мы развиваемся, не стоим на месте, и сейчас мы настроены выступить лучше, чем на Играх в Рио-де-Жанейро, результаты последних чемпионатов мира в Будапеште и Нур-Султане позволяют нам на это рассчитывать. Каждый будет претендовать на медаль, в том числе и в тяжелом весе", - сказал Когуашвили.

Победителем трех последних Олимпиад в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро в тяжелом весе был кубинец Михаин Лопес. "Непобедимых не бывает, тем более это Олимпийские игры. Да, Лопес силен, но все в руках наших спортсменов. Спустя три года после Игр-2016 многие наши ребята прибавили - Сергей Семенов, Виталий Щур, да и другие борцы, и все они хотят попасть в сборную, причем далеко не в качестве туристов", - отметил тренер сборной.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

Теги
РоссияОлимпиада-2020 в Токио
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