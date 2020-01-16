Клубы РПЛ с перевесом в один голос проголосовали за реформу Кубка России

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Олимп - Кубок России по футболу будет проводиться в новом формате. Об этом журналистам после заседания общего собрания клубов Российской премьер-лиги сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

"За реформу кубка клубы проголосовали с перевесом в один голос", - сказал Бабаев.

Подробностей гендиректор ЦСКА не раскрыл, но отметил, что "Российский футбольный союз выступил с интересной инициативой".

Кубок России разыгрывается с 1992 года. Рекордсменом по количеству завоеванных трофеев и его действующим обладателем является московский "Локомотив".