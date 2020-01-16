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Президент Российской премьер-лиги Прядкин досрочно переизбран на новый пятилетний срок

Он занимает этот пост с 2007 года
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Сергей Прядкин продолжит занимать пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ), в четверг он был досрочно переизбран на новый пятилетний срок. Об этом журналистам сообщил директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев.

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Данное решение было принято на общем собрании клубов РПЛ, которое прошло в Москве. Прядкин переизбран единогласно, выборы, которые должны были пройти в апреле, не состоятся.

"Прядкин переизбран на новый срок, на пять лет", - сказал Алексеев.

"Действительно, в конце собрания клубы выступили с инициативой переизбрать меня на новый срок и приняли единогласное решение", - заявил Прядкин.

Прядкин работает в РПЛ (до 2018 года - Российская футбольная премьер-лига) с 2001 года. С 2007 года он занимает пост президента. В предыдущий раз он был переизбран 21 апреля 2015 года.

Теги
Российский футболРоссияПрядкин, Сергей Геннадьевич
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