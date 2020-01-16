Прядкин: РФС и РПЛ продолжат обсуждение реформы Кубка России

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) продолжат обсуждение реформы Кубка России. Об этом журналистам сообщил президент РПЛ, вице-президент РФС Сергей Прядкин.

В четверг в Москве состоялось заседание общего собрания клубов премьер-лиги. По его итогам генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клубы РПЛ с перевесом в один голос проголосовали за реформу Кубка России.

"По реформе кубка мнения разошлись, - сказал Прядкин. - Есть концептуальные вещи, мы приняли за основу информацию РФС и внесли туда кое-какие дополнения. То есть эта версия еще не окончательна, РФС открыт для диалога с нами".

Кубок России разыгрывается с 1992 года. Рекордсменом по количеству завоеванных трофеев и его действующим обладателем является московский "Локомотив".