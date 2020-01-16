{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

РФС запретил "Тамбову" регистрировать новых футболистов

Клуб занимает 11-е место в таблице РПЛ

ТАСС, 16 января. Российский футбольный союз (РФС) наложил запрет на "Тамбов" на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение было принято на заседании палаты по разрешению споров РФС на основании удовлетворения заявления бывших игроков клуба Констанина Гарбуза, Андрея Мурнина и Дениса Вавилина и бывшего главного тренера Александра Григоряна о взыскании задолженности. Клуб также будет обязан выплатить проценты за задержку выплаты. После выплаты задолженностей всем сторонам клубу вернут право на регистрацию новых игроков.

Григорян возглавил "Тамбов" в апреле прошлого года и вывел команду в премьер-лигу. 19 октября он подал в отставку, а 25 ноября возглавил армянский "Урарту".

"Тамбов" занимает 11-е место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко после 19 туров.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Кубок мира по биатлону
Павлова, Старых, Резцова и Юрлова-Перхт выступят в эстафете на этапе КМ по биатлону
Лучшим результатом россиянок в сезоне является второе место
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС