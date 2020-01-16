РФС запретил "Тамбову" регистрировать новых футболистов

ТАСС, 16 января. Российский футбольный союз (РФС) наложил запрет на "Тамбов" на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение было принято на заседании палаты по разрешению споров РФС на основании удовлетворения заявления бывших игроков клуба Констанина Гарбуза, Андрея Мурнина и Дениса Вавилина и бывшего главного тренера Александра Григоряна о взыскании задолженности. Клуб также будет обязан выплатить проценты за задержку выплаты. После выплаты задолженностей всем сторонам клубу вернут право на регистрацию новых игроков.

Григорян возглавил "Тамбов" в апреле прошлого года и вывел команду в премьер-лигу. 19 октября он подал в отставку, а 25 ноября возглавил армянский "Урарту".

"Тамбов" занимает 11-е место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко после 19 туров.