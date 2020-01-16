Россияне одержали первую победу на чемпионате Европы по водному поло

ТАСС, 16 января. Сборная России победила команду Нидерландов во втором матче группового этапа чемпионата Европы по водному поло. Соревнования проходят в Будапеште.

Встреча завершилась со счетом 15:9 в пользу россиян. В другом матче группы В сборная Сербии победила румын (15:7). В группе А сборная Германии обыграли команду Словакии (8:5), в группе С - команда Турции переиграла сборную Мальты (13:10).

В первом матче во вторник сборная России уступила сербам (9:13). В заключительной игре группового этапа российская команда встретится 18 января со сборной Румынии.

Россияне после двух матчей идут вторыми в турнирной таблице с 3 очками, первое место с 6 очками занимает сборная Сербии, третье - сборная Нидерландов (3), замыкает таблицу команда Румынии (0).

В чемпионате Европы принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы. В четвертьфинал выйдут победители каждой из групп, сборные, занявшие вторые и третьи места в своих квартетах, сыграют в 1/8 финала.

Чемпионат Европы завершится 26 января. Турнир является отборочным на Олимпийские игры 2020 года в Токио, путевку на Олимпиаду получит победитель европейского первенства.