Старт РПЛ сезона-2020/21 запланирован на 25-26 июля

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Предварительное начало следующего сезона чемпионата России по футболу запланировано на 25-26 июля. Об этом на пресс-конференции по итогам общего собрания клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщил директор лиги по маркетингу Евгений Савин.

В четверг в Москве прошло заседание общего собрания клубов РПЛ. На нем большинством голосов была поддержана идея об увеличении числа команд - участниц чемпионата России с 16 до 18. Также клубы премьер-лиги с перевесом в один голос проголосовали за реформу Кубка России. Кроме того, на новый пятилетний срок единогласно был переизбран действующий президент РПЛ Сергей Прядкин.

"Мы прорабатывали много вариантов, исходя их международного календаря матчей, - сказал Савин. - Приняли структуру за основу, какие-то маленькие комментарии еще будут. Предварительное начало сезона запланировано на 25-26 июля, 30-й тур планируется провести 30 мая 2021 года".

"Это еще проект, потому что нужно понять, будет ли утвержден новый формат Кубка России, потому что от этого даты могут меняться. Все клубы основные вещи по структуре календаря поддержали", - добавил он.

Нынешний чемпионат России завершится 17 мая.