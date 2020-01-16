РПЛ предлагали провести Суперкубок России в одной из стран СНГ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) получала предложения из стран СНГ о проведении на их территории матча за Суперкубок России по футболу. Об этом на пресс-конференции по итогам общего собрания клубов РПЛ сообщил директор по маркетингу лиги Евгений Савин.

"Если будет хорошее предложение с коммерческой и логистической точки зрения, то мы его рассмотрим. На сегодняшний день решения, будет он за рубежом или нет, еще нет. Поступали предложения из разных стран, в том числе из стран СНГ, но нас они не устроили", - сказал Савин.

Предыдущий матч за Суперкубок России прошел на "ВТБ-Арене" в Москве 6 июля, московский "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит" со счетом 3:2.

Матч за Суперкубок России, в котором в преддверии нового сезона играют чемпион страны с обладателем кубка, ни разу не проходил за пределами РФ.