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Футбол в России

РПЛ одобрила введение дополнительной компенсации за переход футболистов в рамках лиги

Нововведение направлено на то, чтобы спортивные школы получали больший финансовый стимул

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) согласовала введение дополнительной компенсации за переход игроков в рамках лиги. Об этом журналистам по итогам общего собрания клубов лиги сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза утвердил введение финансового поощрения от игроков в детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), а также тренерам, воспитавшим игроков.

"Обсуждалось также введение дополнительной компенсации за переход футболистов в рамках РПЛ. Это новшество тоже согласовали, оно направлено на то, чтобы школы получали больший финансовый стимул, чтобы продолжать непростую работу по подготовке футболистов", - сказал Бабаев.

Инициатива нововведения принадлежит комитету детско-юношеского футбола РФС, который в апреле возглавил владелец и президент "Краснодара" Сергей Галицкий. Школы и тренеры будут получать по пять процентов от дохода за первый год контракта, ранее компенсация зависела от суммы трансфера футболиста. Средства смогут получить те ДЮСШ или клубы, в которых игроки проходили подготовку с 10 лет до 21 года.

Теги
Российский футбол
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