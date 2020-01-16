Мартен Фуркад выиграл третью подряд личную гонку в рамках Кубка мира

Спортсмен преодолел 10 км за 22 минуты 41,5 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второй результат показал француз Кентен Фийон-Майе (+3,1; 0 промахов), третье место у немца Бенедикта Долля (+12,0; 0). Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который занял 11-е место (+44,4; 0), Матвей Елисеев занял 17-е место (+51,0; 1), Евгений Гараничев - 53-е (+1.52,1; 2), Эдуард Латыпов - 55-е (+1.58,7; 2), Карим Халили - 68-е (+2.11,3; 1), Никита Поршнев - 70-е (2.12,7; 2).

ТАСС, 16 января. Французский биатлонист Мартен Фуркад стал первым в спринте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Фуркад выиграл третью подряд личную гонку на Кубке мира, на предыдущем этапе, в немецком Оберхофе, он стал победителем спринта и масс-старта. Эта победа стала 80-й для Фуркада в личных гонках на Кубке мира.

В общем зачете Кубка мира лидируют французы Фуркад (447 очков), Симон Дестьё (392), и Фийон-Майе (382). Норвежец Йоханнес Бё опустился на четвертую строчку (374) в связи с пропуском январских этапов Кубка мира из-за рождения ребенка. Лучшим из россиян является Логинов, который идет пятым (359), Елисеев - 11-й (281), Гараничев - 35-й (79), Поршнев - 38-й (64), Дмитрий Малышко - 51-й (32), Антон Бабиков 53-й (27), Латыпов - 60-й (19).

Фуркад является пятикратным чемпионом Олимпийских игр. В его активе также 11 золотых, 10 серебряных и четыре бронзовые награды чемпионатов мира, семь раз он побеждал в общем зачете Кубка мира, что является рекордом соревнований.

Этап Кубка мира в Рупольдинге продолжится в пятницу мужской и женской эстафетами.